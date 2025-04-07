Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ek tarifeler nedeniyle ABD’ye araç teslimatını askıya aldı.

Fotoğraf: AA

Trump, 27 Mart’ta ABD’de üretilmeyen otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

ABD başkanı, ‘kurtuluş günü’ diye bahsettiği ve karşılıklı gümrük vergilerini açıkladığı 2 Nisan’daki konuşmasındaysa otomobil ithalatına söz konusu vergilerin 3 Nisan’da yürürlüğe gireceğini söylemişti.

Almanya’nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre Audi, bayilerine mektup gönderdi.

Mektupta 2 Nisan’dan sonra ABD’ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceği ve bayilere teslim edilmeyeceği belirtildi. Bayilerden stoklarını da azaltmaya odaklanmaları istendi.

Audi’nin ABD’de fabrikası bulunmuyor. Şirket satılan tüm araçlarını buraya yurt dışından getiriyor. ABD’de en çok satılan Q5 model araç, Meksika’daki Audi fabrikasında üretilirken geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya’daki fabrikalardan geliyor.

Alman basınındaki haberlerdeyse Audi’nin ana şirketi Volkswagen’ın Meksika’dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurduğu yazıldı. Şirket, fiyatlandırma konusunda bu ayın ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.