AÜ Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme süreci uzatıldı

Anadolu Üniversitesi’ne (AÜ) kayıt yaptırmış ancak halihazırda kaydını yenilememiş öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine kayıt yenileme süreci uzatıldı.

AA’nın rektörlüğün açıklamasından aktardığına göre önceki yıllarda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerine kayıt yaptırarak öğrenim görenlerin, öğrenciliklerinin ve öğrenci haklarının devam edebilmesi adına 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim’e uzatıldı.

Açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı güz döneminden itibaren üst üste dört dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtlarının 2021-2022 öğretim yılında silineceği, öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin kayıtlarını yeniletmeleri gerektiği anımsatıldı. Bu kapsamda 17 Ekim tarihinden itibaren kayıt yenileme işlemlerinin yapılamayacağı vurgulandı.

Öğrencilerin, kayıt yenileme işlemlerinde yardımcı olması için hazırlanan kayıt yenileme kılavuzuyla öğrenimleri süresince yararlanacakları öğrenci kılavuzuna, ‘anadolu.edu.tr’ web adresindeki açıköğretim, kılavuzlar linkinden ulaşabildiği belirtilirken, kayıtlarla ilgili soru ve sorunları için ise ‘Açıköğretim Destek Sistemi aosdestek.anadolu.edu.tr’ web adresine ve ‘AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masası 0850 200 46 10’ numarasına başvurabilecekleri kaydedildi.