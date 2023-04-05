Atılım Murat: Belirsizlik ortamında Türkiye’de ideal bir portföy hazırlanamaz

Seçim yaklaşırken anket sonuçları karışık geliyor. Bu belirsizlik ortamında Türkiye’de ideal bir portföy hazırlanamaz. Yatırımcıların işi zor gözüküyor.

Borsa endeksi seçime kadar dar bir bant içinde hareket edecek. Kamu kurumları düşüşlerde alım yaparak destek veriyorlar. Uzun vadeli düşünen, ülkenin kaderine ortak olacak kurumsal yabancı yatırımcı piyasada yok. Sadece günlük kazanç peşinde koşan yabancı oyuncuları görüyoruz. Yılbaşından beri çok darbe alan yerli oyuncuların endeksi taşıyacak gücü kalmadı. Dövize ve altına son günlerde ilgi var. Ancak Merkez Bankası seçim öncesinde kurun yükselmesini istemiyor.

Atılım Murat’ın yazısı