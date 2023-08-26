Aşı sıkıntısını anlatan doktora açılan davaya ŞUAHED’den tepki

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği (ŞUAHED) aşı sıkıntısını anlattığı için hakkında ‘sansür yasası’ndan dava açılan doktora destek çıktı.

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Aile sağlığı merkezlerindeki aşı sorununu basına anlatan ŞUAHED Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan’a, sansür yasası olarak bilinen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

Savcılık, Eryazğan’ın meslek örgütlerinde görev almasının engellenmesini istiyor.

ŞUAHED’den davaya tepki gecikmedi. ŞUAHED’in paylaştığı yazılı açıklamada sıkıntıları paylaşmanın ‘boyunlarının borcu olduğu’ vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Siz kamu zararısınız. Önce beceremediğiniz işler nedeniyle o koltuklardan kalkacaksınız. ŞUAHED olarak doğruları söylemekten asla çekinmedik. Koruyucu hekimliğin en temel noktası olan aşı kırmızı çizgimizdir. Kelime oyunlarıyla açılan davalar bizi durduramaz. İşini düzgün yapmayan, ihmal eden ve beceremeyen herkes hesap verecek. 13 yıldır olduğu gibi yine biz haklı çıkacağız, kazanacağız.”