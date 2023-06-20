Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11:00’de toplanacak.

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun ilk toplantısı. Fotoğraf: AA

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete ara zam oranını görüşmek üzere ikinci toplantısını dün yapmış ancak herhangi bir rakam konuşulmamıştı.

İşçi tarafını temsil eden Türk-İş’in başkanı Ergün Atalay, dün akşam saatlerinde AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Atalay şunları söylemişti: “Sabah, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir ortak toplantı olacak. Perşembe gününü bulmadan bir neticeye varacağımızı umut ediyorum. Taleplerimizi, geldiğimiz noktayı cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir noktaya geldik.”

Bu görüşme trafiği sonrası komisyon, bugün üçüncü toplantısı yapacak.