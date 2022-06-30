Asgari ücret zammı duyurulduğu gün yürürlüğe girecek

Asgari ücret zammının duyurulduğu gün yürürlüğe girmesi için yönetmelik değiştirildi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bugün son kez toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da asgari ücretin miktarını açıklaması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre asgari ücret, komisyon kararına başka bir tarih belirtilmedikçe yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Türk-İş, dört kişilik bir ailenin yalnızca bir aylık mutfak harcamasını ifade eden açlık sınırını 6 bin 391 TL, kira, fatura, ulaşım gibi bir ailenin aylık tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırınıysa 20 bin 818 TL olarak açıklamıştı.

Asgari ücret beklentilerini açıklayan Birleşik Kamu İş Konfederasyonu en az 6 bin 780 TL, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) en az 20 bin 818 TL istemişti.

2021’de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50’lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.