Asansöre, ‘Sadece Japonlar’ yazan otel özür diledi

Bu ayın 23’ünde başlayacak 2020 Olimpiyat Oyunları’na evsahipliği yapacak Japonya’nın başkenti Tokyo’daki bir otel, asansörlerine koyduğu, “Sadece Japonlar” ve “Sadece yabancılar” yazıları nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen yıl düzenlenmesi planlanan organizasyon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Yurt dışından seyirci alınmayacağı açıklanmıştı. 21 Haziran’da, 10 bine kadar Japon seyircinin alınmasına karar verilmişti. Ancak 8 Temmuz’da bu karardan vazgeçilmiş seyircilerin izlemesine izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

‘Corona’ vakalarının artması nedeniyle geçen hafta, bugün itibariyle başlayan olağan üstü hal ilan edilen kentteki Akasaka Excel Otel, cuma günü asansörleri ayırdı. Asansörlere konulan bilgilendirme notları büyük tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı Twitter’da, “Apartheid Japonya’da kendini gösterdi” yazarak tepkisini gösterdi. Anna adlı bir Twitter kullanıcısı, “Virüsün tabiyetle ilgisi yok” yazdı.

Otelin Reuters’a konuşan bir yetkilisi, ‘organizayon komitesinin önerileri uyarınca, yurtdışından gelecek misafirlerle diğerlerinin yakın temasını engellemek amacıyla’ önlem alarak asansörleri ayırdıklarını söyledi.

Adını vermek istemeyen yetkili, yabancılara karşı ayrımcılık yapmak gibi bir niyetleri olmadığını savunarak uygulamayı yaparken kullandıkları yöntemin ‘yanlış anlaşılmaya’ sebebiyet verdiğini söyledi.

Özür dileyen yetkili, asansörlerdeki yazıların dün kaldırıldığını, otel yönetiminin, “Sadece Japonlar” ve “Sadece yabancılar” yerine hangi ifadelerin kullanılabileceğini düşündüğünü anlattı.

820 bin 715 vakanın kayda geçtiği ülkede Covid-19 nedeniyle 14 bin 955 kişi hayatını kaybetti. Nüfusun yüzde 28’inin en az bir doz aşı olduğu ülkede dün, sadece başkent Tokyo’da 614 kişiye tanı kondu.