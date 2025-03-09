Artvin'de yaralı puhu tedaviye alındı: 'Günde yarım kilo et yiyor'

Artvin’in Ardanuç ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan puhu tedaviye alındı.

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Merkez Mahallesinde uçamayan bir kuş olduğunu fark eden belediye personeli, kuşu bir veterinere götürdü ve durumu Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

İlçeye gelen DKMP ekipleri, ilk muayenesi yapılan puhuyu teslim aldı. Sol kanadında ve eklem bölgesinde yaralanma tespit edilen puhu, il merkezindeki bir klinikte tedaviye alındı.

Veteriner hekim Can Berk Düzün, puhunun geldiğinde yaralı ve bitkin bir vaziyette olduğunu, darbeye bağlı yaralanmalar tespit ettiklerini söyledi.

Tedavisi 10 gün sürecek puhunun sonra doğaya salınacağını belirten Düzün, şöyle konuştu:

“Puhu yaklaşık dört kilo. Kanat açıklığı iki metreye yakın. Her gün daha iyi duruma geliyor. Günde yarım kilo et yemekte. Tam olarak iyileşince doğaya bırakacağız.”