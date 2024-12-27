Arjantin'deki boynuzlu baykuş Türk gözlemcinin objektifinde

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu, sarı gözleri ve iri boynuzlarıyla bilinen ‘Macellan Puhusu’nu (bubo magellanicus/iri boynuzlu baykuş) Arjantin’de fotoğrafladı.

Fotoğraf: AA

Yoğurtçuoğlu, Arjantin’in Santa Cruz eyaletinde yer alan Patagonya vadilerinde bir çift Macellan Puhusu’nun fotoğrafını çekti.

Macellan Puhusu, Güney Amerika’da Peru’nun merkezi bölgesinden güneydeki Tierra del Fuego takımadalarına kadar olan bölgede yaşıyor.

Yükseklerde yaşayan bu baykuş türü, siyah kenarlı yüzü, yoğun çizgili karnı, boynunda bir gerdanlık gibi uzanan beyaz tüyleri ve keskin sarı gözleriyle dikkat çekiyor.

Dağlık bir alanda bu kuş türüyle çektiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Yoğurtçuoğlu, paylaşımında “Hayatımın en ilginç anlarından biri” dedi.

Bir dişi ve bir erkek Macellan Puhusu’nu görüntüleyen Yoğurtçuoğlu, Patagonya vadilerinde kuşlarla üç gün boyunca sadece bir saat geçirebildiğini açıkladı.