‘Peçeli baykuş’ ailesi objektife takıldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde ‘peçeli baykuş’ ailesi görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, kırsal Dağkadı Mahallesi’ndeki bir çiftliğin samanlığına yuva yapmış peçeli baykuş ailesini fotoğrafladı.

Samanlıktaki iki ebeveyn ve dört yavruyu fark eden çiftlik sahipleri, yavruların zarar görmemesi için samanları kaldırmadı.

Çiftlik çalışanları, tarım zararlılarıyla mücadelede çiftçi dostu olarak bilinen peçeli baykuşları korumaya aldı.

Yerleşik baykuş türlerinden peçeli baykuşlar, yurt dışında çiftlik baykuşu olarak da biliniyor.

Peçeli baykuşlar terk edilmiş metruk binalar, harabe yapıların yanı sıra çatı araları ve hayvan damlarını da yuvalanma alanı olarak kullanıyor.