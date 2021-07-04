Artık günlük tabloda sadece vaka, test sayısı, can kaybı ve iyileşenler olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Covid-19 verilerinde yeni bir sisteme geçildiğini duyurdu. Yeni tablo, aşı durumunu da içerirken günlük vakalar, test sayısı, can kaybı ve iyileşenler dışındaki veriler haftalık yayınlanacak.

Günlük olarak yayınlanan tablo bugün yaklaşık olarak dört saat geç duyuruldu. Bakanlığın sitesinde hala dünün verileri mevcutken Bakan Koca saat 10.40’ta Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Covid-19 tablosunda yeni sisteme geçildiğini duyuran Koca, şunları kaydetti: “Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak.”

Yeni tablo.

Günlük olarak yayınlanmayacak veriler arasında hasta sayısı, hastalarda zatürre oranı, yatak doluluk oranı, erişkin yoğun bakım doluluk oranı, ventilatör doluluk oranı, ortalama temaslı tespit süresi, filyasyon oranı, ağır hasta sayısı gibi bilgiler mevcut.