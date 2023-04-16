Artan et fiyatlarıyla ilgili dört ilde inceleme

Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı.

Kurum uzmanları, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

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Yetkililer, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu.

Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık bir yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti.

Soruşturma açılabilir

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor. Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü deliller ile konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde Rekabet Kurumu’na yazılı olarak bildiriyor.

Kurum, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.

Fiyatlar durdurulamıyor

Et fiyatları son iki ayda yüzde 50 arttı. Kasaplar Odası, bir senede yaşanması gereken artışın iki ayda meydana geldiğini belirtmiş ve yetkilileri önlem almaya çağırmıştı.