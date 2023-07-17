Argun Darıcı: Sayın Büyükekşi, Orta’yı neden başarısız buldu?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, nasıl bir başarısızlık bulduysa geçen sezonun ortasında büyük sükse ile getirdiği Lale Orta ve kurulunu görevden aldı. Hani atamaları yapay zeka yapıyordu? Hakem eğitimini de TFF bünyesinde kendi oluşturduğu başkanı sabit olan bir kurula yaptırdığına göre Sayın Büyükekşi, Orta’yı neden başarısız buldu?

Bu başarısız hakemlerin eğitiminden sorumlu kurulun başı, Büyükekşi’nin hakem işlerinde akıl hocası sanki! Başarısız hakemlerin eğitiminden sorumlu kurulun başı sütten çıkmış ak kaşık gibi yerlerini koruyor ama MHK başkanları, yönetimleri başarısız kabul ediliyor!

Argun Darıcı’nın yazısı