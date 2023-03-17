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Yaramazlara biraz batar!

Ardahan’da büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandı

Besiciliğin yaygın olduğu illerden Ardahan’da, SAT-2 serotipi şap hastalığı sonrası büyükbaş hayvanlar aşılanmaya başlandı.

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Fotoğraf: Pixabay

Tarım ve Orman Bakanlığı, 9 Mart’ta SAT-2 serotipi şap hastalığı taşıyan ilk vakanın tespit edildiğini, halihazırda hastalık görülen sekiz işletmede kordon-karantina dahil olmak üzere tüm tedbirlerin alındığını açıklamıştı.


Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce il merkezi ve beş ilçe için ayrı ayrı ekip oluşturuldu.

Ekipler, sorumluluk bölgelerinde büyükbaş hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

AA’ya konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, ekiplerin il ve ilçelerin farklı noktalarındaki ahır ile çiftlikleri gezerek aşılama yaptığını söyledi.

Cineviz, öalışmayı 20 günde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

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