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Yaramazlara biraz batar!

Isparta’da şap hastalığı nedeniyle karantina


Isparta’nın Sav beldesi, şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışına kapatıldı.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, beldedeki bir işletmeye il dışından getirilen bir büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edildiğini açıkladı.


Bu nedenle beldenin tamamının karantinaya alındığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm tedbirler alınarak, bölge hayvan giriş çıkışına kapatılmıştır. Müdürlüğümüz ekiplerince şap hastalığı tespit edilen ahır ve çevresinde dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki hayvanların aşılama işlemleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca, ilimizdeki tüm büyükbaş hayvanlara, ilkbahar ve sonbahar döneminde, periyodik olarak şap hastalığına karşı koruma amaçlı aşı yapılmaktadır.”

Karantina kapsamında beldedeki canlı hayvan pazarının da kapatıldığı bildirildi.

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