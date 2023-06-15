Arda Güler’in annesinden ‘vazgeçiş’ mesajı

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in annesi Serap Güler’in ‘ayrılık’ sinyali vermesi üzerine Fenerbahçe taraftarı Twitter’da kampanya başlattı.
2021’den bu yana Fenerbahçe’de forma giyen Güler’in yıldızı kısa sürede parlamış, yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekmişti.
Son olarak Fenerbahçe’nin kazandığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında ‘en iyi oyuncu’ seçilen Arda Güler’in annesi Serap Güler, Twitter’dan “Her seçim bir vazgeçiştir …😢“ diye yazdı.
Tweet’in altına Arda Güler’in takımdan ayrılmamasını isteyen taraftarlar yorum atarken, ‘BiziBırakmaArdaGüler’ diye de kampanya başlatıldı.