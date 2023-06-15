Arda Güler’in annesinden ‘vazgeçiş’ mesajı

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in annesi Serap Güler’in ‘ayrılık’ sinyali vermesi üzerine Fenerbahçe taraftarı Twitter’da kampanya başlattı.

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2021’den bu yana Fenerbahçe’de forma giyen Güler’in yıldızı kısa sürede parlamış, yurt dışındaki kulüplerin dikkatini çekmişti.

Son olarak Fenerbahçe’nin kazandığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında ‘en iyi oyuncu’ seçilen Arda Güler’in annesi Serap Güler, Twitter’dan “Her seçim bir vazgeçiştir …😢“ diye yazdı.

Her seçim bir vazgeçiştir …😢 — Serap Güler (@seerapguler) June 14, 2023

Tweet’in altına Arda Güler’in takımdan ayrılmamasını isteyen taraftarlar yorum atarken, ‘BiziBırakmaArdaGüler’ diye de kampanya başlatıldı.

Abla 2028 yılından geliyorum arda Fenerbahçeden ayrıldığı için çok mutsuz, şu an Ümraniyespor’da oynuyor — ENDER GELİŞEN OSASUNA ATAKLARI (@Mfutbolll) June 14, 2023

serap ablanın enişteyle arasının bozulmuş olma ihtimali pic.twitter.com/oBSkhnyyy3 — Losgar Hool (@yessaykonocry) June 14, 2023

annem bizi bırakmayın lütfen.. — shaped (@Shaped_) June 14, 2023

Sana git diyemem, ama kal demekte gelmiyor içimden#BiziBırakmaArdaGüler pic.twitter.com/WuvVJPTQMw — 19HİD07 (@yerliramosss) June 15, 2023