Araştırma: Türklerin yüzde 94'ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor

Euronews Health araştırmasına göre Türklerin yüzde 94’ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor.

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Euronews‘ün aktardığına göre Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında Statista’da yayınlanmış bir araştırmada Hollandalıların yarısının tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamadığı belirtildi.

İtalyanların yüzde 43’ü, İspanyollarınsa yüzde 39’u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.

İspanya’yı yüzde 38’le Fransa, yüzde 37’yle Rusya ve yüzde 35’le Avusturya ile Letonya takip ediyor.

Polonya’daysa nüfusun yüzde 68’i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığını söylüyor.

Çekya ve Ukrayna’da nüfusun yüzde 71’i, Bulgaristan’ınsa yüzde 72’si tuvalet sonrası ellerini yıkıyor.

El yıkama oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle: