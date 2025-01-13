Diken

Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Türklerin yüzde 94'ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor

Euronews Health araştırmasına göre Türklerin yüzde 94’ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor.

Fotoğraf: AA

Euronews‘ün aktardığına göre Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında Statista’da yayınlanmış bir araştırmada Hollandalıların yarısının tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamadığı belirtildi.


İtalyanların yüzde 43’ü, İspanyollarınsa yüzde 39’u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.

İspanya’yı yüzde 38’le Fransa, yüzde 37’yle Rusya ve yüzde 35’le Avusturya ile Letonya takip ediyor.

Polonya’daysa nüfusun yüzde 68’i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığını söylüyor.

Çekya ve Ukrayna’da nüfusun yüzde 71’i, Bulgaristan’ınsa yüzde 72’si tuvalet sonrası ellerini yıkıyor.

El yıkama oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle:

  • İsviçre yüzde 73
  • İrlanda yüzde 74
  • Britanya yüzde 75
  • Finlandiya yüzde 76
  • İsveç yüzde 78
  • İzlanda yüzde 78
  • Almanya yüzde 78
  • Sırbistan yüzde 83
  • Romanya yüzde 84
  • Kosova yüzde 85
  • Portekiz yüzde 85
  • Türkiye yüzde 94
  • Bosna-Hersek yüzde 96

Mutfak bakterilerinden değil hijyene uymamaktan kork

Derin Yoksulluk Ağı: Kadınların yüzde 82’si hijyenik pede erişemiyor

SON HABERLER

Cezaevi: Hastaneye sevki Ayşe Barım istemedi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Ayşe Barım’ın tansiyon değerlerinin normal olmasına rağmen hastaneye sevk edilmek istendiğini ama kendisinin yazılı beyanla bunu kabul etmediğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi […]