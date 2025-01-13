Araştırma: Türklerin yüzde 94'ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor

Euronews Health araştırmasına göre Türklerin yüzde 94’ü tuvaletten sonra ellerini yıkıyor.
Euronews‘ün aktardığına göre Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında Statista’da yayınlanmış bir araştırmada Hollandalıların yarısının tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamadığı belirtildi.
İtalyanların yüzde 43’ü, İspanyollarınsa yüzde 39’u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.
İspanya’yı yüzde 38’le Fransa, yüzde 37’yle Rusya ve yüzde 35’le Avusturya ile Letonya takip ediyor.
Polonya’daysa nüfusun yüzde 68’i tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadığını söylüyor.
Çekya ve Ukrayna’da nüfusun yüzde 71’i, Bulgaristan’ınsa yüzde 72’si tuvalet sonrası ellerini yıkıyor.
El yıkama oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle:
- İsviçre yüzde 73
- İrlanda yüzde 74
- Britanya yüzde 75
- Finlandiya yüzde 76
- İsveç yüzde 78
- İzlanda yüzde 78
- Almanya yüzde 78
- Sırbistan yüzde 83
- Romanya yüzde 84
- Kosova yüzde 85
- Portekiz yüzde 85
- Türkiye yüzde 94
- Bosna-Hersek yüzde 96