Mutfak bakterilerinden değil hijyene uymamaktan kork

Sık sık mutfaktaki temizlik süngeri, tezgah ve kulpların, dışarıdaki birçok şeyden daha çok mikrop taşıdığına dair yorumlar, haberler okuyoruz. Bu da mutfak tezgahlarının, bulaşık süngerlerinin çamaşır sularıyla, güçlü deterjanlarla temizlenmesiyle sonuçlanıyor.

Fotoğraf: AA

Ancak mutfak bakterileriyle ilgili bir araştırma, mutfaktaki bakterilerden çok da korkmamak gerektiğini ortaya koydu.

healthnews.com sitesinde yer alan araştırma, 5 farklı Avrupa ülkesine dağılmış 74 mutfakta yapıldı. Sonuçları Applied and Environmental Microbiology’de yayımlanan araştırmaya göre mutfakta tespit edilen bakterilerin çoğu nispeten iyi huylu. Hastalık yapan patojen bakteriler ise kontamine olmuş (kirli, saflığı bozulmuş) yiyeceklerle mutfağa geliyor.

Mikroplar, insanlara zarar verebilecek, farklı hastalıklara neden olabilecek küçük bakteriler, virüsler, mantarlar ve tek hücrelilerdir. Birçok kişi genellikle su, nem, çapraz bulaşma, yiyecek artıkları ve atıklarla dolu mutfaklarımızda yaygın olduğuna inanır.

Her çeşit mutfak vardı

Gıdalarda, midede, hastanelerde ve ticari gıda üretiminde bulunan bakteriler hakkında çok araştırma yapıldığına dikkat çeken bilim adamları, bu kez hakkında çok konuşulan ancak fazla araştırma yapılmayan mutfağa girdi!

74 mutfaktaki lavabolardan, kesme tahtalarından, tezgahlardan, kulplardan ve mutfaklarda kullanılan süngerler ve bezler dahil temizlik araç gereçlerinden bakteri popülasyonları topladı.

Bu mutfakların bazılarında akan su, kapalı lavabo ve bulaşık makinesi yoktu. Enfeksiyon riskini etkileyen yemek hazırlama teknikleri, diyet tercihleri ve el ve mutfak hijyeni standartlarındaki farklılıklara rağmen devam ettiler.

Bilim adamları, örnekler arasındaki bakteri çeşitliliğindeki önemli farklılıklara rağmen, inceledikleri mutfakların çoğunda genellikle çevresel kaynaklarla bağlantılı olan ve “çekirdek mikrobiyota” olarak adlandırdıkları sekiz bakteri cinsi buldu.

Araştırmacılar, farklı ulusların farklı türde tehlikeli mikroplara sahip olduğunu ve kirli yiyeceklerin mutfaklara ulaşmanın yaygın bir yolu olduğunu biliyordu. Örneğin, Salmonella kıta Avrupa’sında gıda kaynaklı hastalıkların en sık rapor edilen nedeni iken, Norveç’te bir sorun değildir.

Hastalıkları önlemeye yardım edebilir

Norveç Gıda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü’nden Birgitte Moen ortalama bir ev mutfağındaki mikropları anlamanın, hastalıkları önlemeye yardımcı olabileceğine dikkat çekti ve “Bu da daha sıhhi mutfak tasarımlarına, daha iyi temizlik araçlarının bulunmasına yol açabilir” dedi.

Özetle mutfakta genel hijyen kurallarına uyulduğu takdirde, buradaki mikroplar hastalanmaya yol açmaz. Hastalık yapan patojen bakteriler daha çok kirli, saflığı kalmamış besinlerle giriyor mutfaklara… Gıda maddelerimizin kaynağını araştırmak, sağlıklı kalmak için daha etkili bir yol olabilir.