Araştırma: Deniz kaplumbağalarının popülasyonunda iyileşme görüldü

ABD’deki yeni bir araştırmada nesli tükenen deniz kaplumbağalarının popülasyonunda iyileşme belirtileri görüldü.

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Araştırmada avlanma, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditlerin dünyanın 48 farklı bölgesindeki deniz kaplumbağalarının popülasyonu üzerindeki etkileri incelendi.

48 bölgenin yarısından fazlasında, nesli tükenen deniz kaplumbağalarının sayısını azaltan söz konusu tehditlerde düşüş, bu canlıların sayısındaysa iyileşme görüldü.

Atlantik Okyanusu’ndaki deniz kaplumbağası popülasyonunun Pasifik’tekine göre iyileşme ihtimalinin daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Küresel olarak hala tehlikede olan yeşil deniz kaplumbağaların nüfusunda da birçok bölgede iyileşme belirtileri tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Stanford Üniversitesi’nde araştırmacı Dr. Michelle Maria Early Capistran, deniz kaplumbağası sayısının, bu türün ticari amaçla avlanmasının engellenmesi ve yeniden toparlanmaları için zaman tanınmasıyla Meksika ve ABD’deki birçok kıyı bölgesinde ‘şu anda iyi durumda’ olduğunu belirtti.

Araştırmanın bulguları ‘Endangered Species Research’ dergisinde yayımlandı.