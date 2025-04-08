Yaklaşık 100 yaşındaki dev kaplumbağaların ilk defa yavrusu oldu

Philadelphia Hayvanat Bahçesi’nde yaklaşık 100 yaşındaki Abrazzo ve Mommy isimli dev kaplumbağaların dört yavrusu oldu.

Fotoğraf: Philadelphia Hayvanat Bahçesi

TRT Haber’in aktardığına göre nesilleri tükenme tehlikesi altında olan ABD’deki iki dev kaplumbağa, yaklaşık 100 yaşında ilk kez yavru sahibi oldular.

Bu, hayvanat bahçesinin 150 yıllık tarihindeki ilk dev kaplumbağa doğumuydu.

Yavru kaplumbağaların 70 gram ağırlığında ve sağlıklı oldukları belirtildi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri doğumların dev kaplumbağa türünün devamı için umut verici bir gelişme olduğunu söyledi.