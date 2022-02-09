Araştırma: Kullanıcı bilgilerini en fazla toplayan uygulamalar TikTok ve YouTube

Araştırmaya göre YouTube ve TikTok’un diğer sosyal medya uygulamalarına göre daha fazla kullanıcı verisi topladığı ortaya çıktı.

URL Genius şirketi tarafından yapılan araştırmada Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un ‘uygulama etkinliğini kaydet’ özelliği kullanılarak 10 farklı uygulama (YouTube, TikTok, Twitter, Telegram, LinkedIn, Instagram, Facebook, Snapchat, Messenger ve WhatsApp) incelendi.

İncelemede YouTube ve TikTok’un diğerler uygulamalara göre daha fazla kullanıcı verisi topladığı tespit edildi.

YouTube’un verileri öncelikli olarak kişisel reklamlar için kullandığı bildirilirken, TikTok’un bunlarla ne yaptığının belirsiz olduğu vurgulandı.

Geçen ay TikTok, internet güvenlik şirketi Cloudflare’e göre Google’ı geride bırakarak dünyanın en popüler çevrimiçi uygulaması olmuştu.

Eski ABD başkanı Donald Trump, güvenlik riskleri nedeniyle Amerikalı bir şirkete satılmaması halinde TikTok’u yasaklama tehdidinde bulunmuş ancak bu Joe Biden’ın gelişiyle rafa kalkmıştı.