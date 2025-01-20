Araştırma: Kanser vakaları kadınlarda ve gençlerde artıyor

Bilim insanları, kanser vakalarının kadınlar ile gençlerde, yaşlılar ve erkeklere kıyasla arttığını tespit etti. İlk kez, 65 yaş altı kadınlarda akciğer kanseri riskinin erkeklere göre daha yüksek olduğu belirlendi.

Fotoğraf: The New York Post

TRT Haber‘in aktardığına göre Amerika Kanser Topluluğu, 16 Ocak’ta yayınladığı araştırmada, 1991-2021 yılları arasındaki kanser vakaları eğilimlerini inceledi.

Bulgular, genç kadınlarda kanser riskinin belirgin bir şekilde arttığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre 50 yaş altındaki kadınların kansere yakalanma olasılığı erkeklere göre yüzde 82 daha fazla. Bu oran 2002’de yüzde 51’di. Ayrıca, hastalıkta yaşlılardan gençlere doğru bir kayma gözlemlendi ve özellikle genç kadınların daha yüksek risk altında olduğu belirtildi.

Amerika Kanser Topluluğu’ndan Dr. Arif Kamal, “10 yıl önce erkeklerin kansere yakalanma riski kadınlara göre yüzde 50 daha fazlaydı. Bugün bu oran neredeyse eşitlendi” dedi.

Dr. Rebecca Siegel, 50 yaş altı kadınlarda teşhis edilen en yaygın kanserlerin meme ve tiroid olduğunu söyledi.

Akciğer kanseri vakalarında 2012 ila 2021’de genel bir azalma gözlemlense de kadınlardaki azalma hızının erkeklere kıyasla daha yavaş olduğu tespit edildi.

Dr. William Dahut, “İlk kez, 65 yaş altı kadınlarda akciğer kanseri riski erkeklerden daha yüksek” dedi.

Kansere bağlı ölüm oranları düşüşte

Araştırmada, artan vaka sayısına rağmen kanser nedenli ölüm oranlarının yüzde 34 düştüğü belirtildi. Uzmanlara göre bu gelişmenin nedenleri arasında kanserlerin daha erken teşhis edilmesi, daha iyi tedavi yöntemleri ve sigara kullanımının azalması var.

Bilim insanları, kadınlarda ve gençlerde kanser eğiliminin neden arttığını bilmiyor. Ancak bazı uzmanlar, işlenmiş gıdalar, alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik ve çevresel faktörlerin etkili olduğunu düşünüyor.

Dr. Kamal, “10 yıl önce kanserin genetik ya da tamamen şans faktörü olduğunu düşünüyorduk. Ancak bugün kanser vakalarının yaklaşık yarısının yaşam tarzıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz” dedi.

Aşırı kilo ve alkol tüketiminin belirli kanser türlerini tetiklediğine dikkat çeken Kamal, fiziksel aktivite eksikliği ve sağlıksız beslenmenin kanser riskini artırdığını söyledi.