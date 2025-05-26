Araştırma: Hayvanlar da insanlar gibi dostluklar kurabiliyor

Afrika sığırcıkları üzerine yapılan 20 yıllık araştırmaya göre hayvanlar da insanlar gibi uzun süreli dostluklar kurabiliyor.

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Nature dergisinde yayınlanan çalışma, Columbia Üniversitesi’nden Prof. Dustin Rubenstein’ın laboratuvarında doktora yapan Alexis Earl liderliğindeki ekip tarafından yürütüldü.

Araşatırmada kapsamında 2002-2021 yılları arasında Doğu Afrika savanlarında yaşayan yüzlerce kuşun binlerce etkileşimi gözlemlendi. 40 üreme sezonuna ait veriler ve genetik analizler birleştirilerek, yardımlaşmaların kimler arasında gerçekleştiği incelendi.

TRT Haber’in aktardığına göre ABD’li bilim insanları, Afrika’da yaşayan sığırcık kuşları üzerinde yürüttükleri 20 yıllık gözlem sonucunda hayvanlar arasında uzun vadeli, karşılıklı yardıma dayalı ilişkilerin kurulduğunu kanıtladı.

Araştırma, hayvanların yalnızca akrabalarına değil, akraba olmayan bireylere de zamanla ‘iyilik borcunu’ gözeterek yardım ettiğini ortaya koydu.

Profesör Rubenstein, sığırcıkların sadece aile bireylerinden oluşan basit topluluklar olmadığını tıpkı insanlar gibi akraba ve akraba olmayan canlılarla birlikte yaşadığına dikkat çekti

Uzun yıllar boyunca aynı bireyler arasında tekrar eden yardımlaşmalar tespit edildi. Kuşlar, öncelikli olarak türdeşlerini desteklese de, bazıları türdeş olmayan diğer kuşlara da istikrarlı şekilde yardım etti. Bilim insanları bunu, hayvanlar arasında uzun vadeli ‘dostluk ilişkileri’ olarak tanımlıyor.

Araştırmacı Alexis Earl, bu tür davranışların uzun vadeli ve kapsamlı veriyle tespit edilebildiğini söyledi, benzer yardımlaşma ağlarının başka hayvan türlerinde de bulunabileceğini belirtti.

Çalışma, Rubenstein ve ekibinin dünyanın farklı yerlerinde yürüttüğü çok sayıda projeye dayanıyor. Bilim insanları daha önce Karayipler’de karidesler, Afrika’da yaban arıları, Asya’da böcekler, Avustralya’da fare ve kertenkeleler üzerinde de sosyal davranışları incelemişti.

Prof. Rubenstein, “Bu tür karşılıklı yardıma dayalı ilişkilerin hayvanlar arasında sandığımızdan çok daha yaygın olduğunu düşünüyoruz. Fakat çoğu zaman bunu görebilecek kadar uzun süreli araştırmalar yapılmıyor” dedi.