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Yaramazlara biraz batar!

Maymunlar tıpkı insanlar gibi selamlaşıp vedalaşıyor: Kafa bile tokuşturuyorlar

Maymunların tıpkı insanlar gibi kafa tokuşturma dahil selamlaşma ve vedalaşma hareketleri yaptığı ortaya çıktı.

Fotoğra: Raphaela Heesen-Emilie Genty

Normalde insanlar dışında görülmeyen sosyal etkileşimleri başlatma ve bitirme işaretlerini maymunların da kullandığına dair araştırma iScience dergisinde yayınlandı.


Araştırmacılar hayvanat bahçesindeki bonobo ve şempanze gruplarının 1200’den fazla etkileşimini analiz etti ve niyetlerini belli etmek için bakışma ve jestler kullandığını gördü.

Jestler arasında birbirine dokunmak, el ele tutuşmak hatta kafa tokuşturmak bile var.

Bonoboların oyun oynamadan önce yüzde 90 oranda ‘merhaba‘ işareti yaptığı, şempanzelerde bu oranın yüzde 69 olduğu görüldü.

Araştırmacılar merhaba ve güle güle işaretleri yapabilmesinin kibarlıktan öte bir anlam taşıdığına işaret etti. Buna göre bonobo ve şempanzeler birbirlerine karşı karşılıklı bir yükümlülük duygusuyla iletişime geçiyor.

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