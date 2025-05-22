İklim krizi: Palyaço balıkları stresten zayıfladı

Papua Yeni Gine kıyılarında meydana gelen bir sıcak hava dalgası yüzünden bazı turuncu çizgili palyaço balıkları zayıfladı.

Bilim insanları zayıflayan balıkların hayatta kalma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti.

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Euronews’ün aktardığına göre uzmanlar, 2023’te mercanların beyazlamasına neden olan yoğun bir sıcak hava dalgası sırasında Kimbe Körfezi’nde 134 renkli palyaço balığını izleyip ölçtü.

Araştırma sonuçları Sciences Advances’ta yayınlandı. Bu balıklardan 101’inin, ‘stres’ nedeniyle zayıfladığı tespit edildi.

Bilim insanları palyaço balıklarının nasıl zayıfladığını henüz tam olarak bilmiyor fakat bir teoriye göre balıklar kendi kemik dokularını emiyor olabilir.

Daha küçük ve zayıf bir vücut yapısının, balıkların stresli sıcak dönemlerde daha az enerji tüketerek hayatta kalmalarına yardımcı olması da uzmanların öngördüğü senaryolardan.

Bazı palyaço balığı çiftleriyse hayatta kalma şanslarını artırmak için birlikte, senkronize biçimde zayıfladı. Araştırmacılar, dişi balıkların, dişilerin baskın olduğunu sosyal hiyerarşiyi korumak için erkeklerden daha büyük olacak şekilde boyutlarını ayarladığını söylüyor.

Başka bazı hayvanlar da sıcağa karşı koymak için zayıflıyor. Örneğin, Galapagos’a sıcak su taşıyan El Niño olayları sırasında deniz iguanaları küçülmüştü.

Uzmanlar, zayıflamanın geçici olduğunu belirtti. Araştırma ekibinden Newcastle Üniversitesi’nde çalışan Melissa Versteeg’e göre palyaço balıkları, çevreleri daha az stresli olduğunda yeniden büyüyüp kaybettikleri hacimleri ‘telafi edebiliyor’.