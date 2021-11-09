Araştırma: Gece 10 ile 11 arası yatmak kalbe iyi geliyor

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre saat 22:00 ile 23:00 arasında yatmak kalp hastalıklarına yakalanma riskini düşürüyor.

Fotoğraf:: www.athleticcourage.com

Europoean Heart Journal’da (Avrupa Kalp Dergisi) yayınlanan Exeter Ünversitesi’nin araştırmasında 88 bin kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar, gönüllülerin uyuduğu ve uyandığı saatleri inceledi. Bu kayıtlar tutulduktan sonra altı yıl süreyle kalp ve dolaşım açısından sağlık durumları gözlemlendi. Çalışmada, uykuya dalınan saat ve katılımcıların uyuduğu süre dikkate alınırken uyku kalitesi dikkate alınmadı.

3 bin 172 kişi kalp hastalığına yakalandı. 22:00-23:00 diliminde uyuyanlarda oranın en düşük seviyede olduğu saptandı.

Araştırma ekibinden Dr. David Plans sonuçları şöyle değerlendirdi: “Vücudun sirkadiyen ritmi adı verilen ve fiziksel ve zihinsel işleyişi düzenlemeye yardımcı olan 24 saatlik bir iç saati var. Nedenlerini belirleyemesek de erken veya geç yatma saatlerinin vücut saatini bozma olasılığının daha yüksek olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Çalışmamız, uyumak için en uygun zamanın vücudun 24 saatlik döngüsünün belirli bir noktasında olduğunu (22:00-23:00) ve sapmaların sağlığa zararlı olabileceğini gösteriyor. En riskli zaman, gece yarısından sonraydı çünkü sabah ışığını görme olasılığını azaltabilir. Sabah ışığı vücut saatinin yeniden başlamasına yardımcı olur.”