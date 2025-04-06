Araştırma: Bonobolar farklı sesleri birleştirerek cümleler kuruyor

Yeni bir araştırmada cüce şempanzelerin (bonobo) farklı anlamlara gelen iki ifadeyi birleştirip cümleler kurduğu gözlemlendi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yürütülen çalışmada araştırmacılar 30 yetişkin cüce şempanzeden 700 ses kaydı aldı.

Seslerin kullanıldığı 300 farklı bağlam birbiriyle karşılaştırıldı. Bonoboların yedi ses türünü, 19 farklı şekilde birleştirip ‘cümleler’ kurduğu belirlendi.

Örneğin acıyla havlama sesinin “Haydi şunu yapalım”, homurdanmanın “Bak ne yapıyorum” ve bu ikisinin arka arka kullanılmasının da “Haydi benim yaptığımı yapalım” anlamına geldiği görüldü.

Çalışmada bu cümlelerin 15’i için ayrıca ileri düzey incelemeler yapılması gerektiği belirtildi. Dört cümleninse insanların kurduğu cümle dizilimlerine uyduğu gözlemlendi.

Söz konusu araştırma Science dergisinde yayınlandı.