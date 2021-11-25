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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Aşı ‘uzun Covid’i önlemiyor

Oxford Üniversitesi’nin araştırması, Covid-19 aşılarının virüse karşı güçlü koruma sağlamakla birlikte ‘uzun Covid’i önlemede yetersiz kaldığını ortaya koydu.

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Semptomların virüsün bulaşmasından sonra haftalarca hatta aylarca sürmesi ‘uzun Covid’ olarak adlandırılıyor.


Araştırmalar ‘uzun Covid‘in 10 farklı organı etkileyerek yüzlerce farklı semptomla kendini gösterebileceğini ortaya koyuyor. En çok görülen semptomlar halsizlik, beyin sisi olarak bilinen kognitif bozukluklar, baş ağrısı, hafıza sorunu, uykusuzluk, kas ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi/denge sorunları, konuşma bozuklukları olarak sıralanıyor.

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları aşılılarda ‘uzun Covid‘ olasılığı dahil komplikasyonları araştırmaya uzun soluklu bir çalışmaya imza attı.

Altı ay boyunca araştırmacılar Covid-19 atlatmış aşılı 9 bin 479 kişiyle yaklaşık aynı sayıda aşılanmamış Covid-19 hastasını takip etti. Aşılanmamışlara kıyasla aşıya rağmen virüsü kapanların yoğun bakıma alınma, solunum desteği, pıhtı oluşması gibi ciddi Covid-19 komplikasyonları geliştirme riskinin çok daha az olduğu görüldü.

Ancak ‘uzun Covid’ belirtileri aşı durumundan bağımsız olarak her iki grupta da aynı oranda görüldü.

Hakem değerlendirmesi için bekleyen tamamlanmış araştırmalara yer veren medRxiv’da yayınlanan çalışmada 60 yaşın üzerindeki aşılı kişilerde virüsü kapması durumunda aşının Covid-19 komplikasyonlarına karşı koruyuculuğunun zayıf olduğuna dikkat çekildi. Ancak aşıların başta enfeksiyonu önledikleri için Covid-19’un, ‘uzun Covid’ dahil herhangi bir komplikasyonunu önlemenin hala en iyi yolu olduğu vurgulandı.

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