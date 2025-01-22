Araştırma: Antibiyotik ve antiviral ilaçlar demans riskini azaltabilir

Britanya’da yapılan bir araştırmaya göre antibiyotik ve antiviral ilaçlar demans riskini azaltabilir.

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Viral ve bakteriyel enfeksiyonların demans hastalığının gelişmesinde rol oynayabileceği tahmin ediliyor.

Cambridge ve Exeter Üniversitesi araştırmacıları da sık kullanılan bazı reçeteli ilaçların, demans hastalığıyla ilişkisine odaklandı. 130 milyon tıbbi kayıt verisi ve 1 milyon demans vakas incelendi.

‘Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions’da yayınlanan çalışma, antibiyotiklerin ve virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan antiviral ilaçların demans riskini azaltmada etkili olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar diyabet, kalp, antidepresan, vitamin, takviye ve şizofreni vakaların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlarınsa demans riskini artırabileceğini söylüyor.

Bilim insanlarına göre bu bulgular ‘potansiyel olarak hastalık önleyici’.

The Guardian’ın aktardığına göre Britanya’daki Alzheimer araştırmacılardan Dr. Julia Dudley, çalışmaya ilişkin, mevcut ilaçların demans riskini azaltmak için kullanıp kullanılmayacağını söylemenin çok erken olduğunu belirtti ve bulguların klinik deneyde test edilmesi gerektiğini söyledi.

Britanya’daki ‘Alzheimer Topluluğu’ araştırmacısı Richard Oakley ise güvenilirliği kanıtlanmış ilaçların demans hastalığı riskini azaltmak için kullanılabileceğini ve bu tercihin yeni bir demans ilacı geliştirmeye harcanacak zaman ve paradan tasarruf sağlayacağını savundu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre günümüzde 55 milyondan fazla demans hastası var.