Uyku apnesi alzheimer ve demansa neden olabilir

Uyku apnesi, alzheimer ve diğer demans türlerinin gelişimini hızlandırabilir.

Fotoğraf: Pexels

Apne geceleri horlama, nefes durması ve sık tuvalete gitme, gündüz aşırı uyku hali ve yorgun uyanma belirtileriyle kendini gösteriyor.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, dünya genelinde yaklaşık 936 milyon yetişkinin bu rahatsızlıkla mücadele ettiğini açıkladı. İliaz, tedavi edilmemesi halinde uyku apnesinin ciddi nörolojik hastalıklara sebep olabileceğini belirtti.

Hastalık sırasında solunum durduğu için beynin yeterince oksijen alamadığına dikkat çeken İliaz şöyle konuştu: “Araştırmalar, bu durumun hafıza ve öğrenmeden sorumlu olan hipokampusta büyümeye ve beyaz madde kaybına yol açtığını gösteriyor. Beyaz madde değişiklikleri, alzheimer gibi hastalıkların gelişimini hızlandırabiliyor.”

Uyku apnesi, nörolojik hastalıklar dışında yüksek tansiyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara da yol açabiliyor.

Depresyon, sinirlilik ve iş başarısızlığı gibi sorunlara neden olan hastalığın tedavi süreci hakkında İliaz, şunları söyledi:

“Uyku Bozuklukları Merkezi’nde, uyku apnesi tanısı ileri teknolojik cihazlarla koyulmakta ve kişiye özel tedavi planları oluşturulmaktadır. Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir hayatın temeli. Uyku apnesi tedavi edilebilir bir hastalık. Erken tanı ve tedaviyle hayati risk barındıran pek çok hastalığı önleyebilirsiniz.”