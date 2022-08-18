Araçta bırakılan köpeklerden biri havasızlıktan öldü

Edirne’de Ukraynalı çiftin araçta bıraktığı iki köpekten biri havasızlıktan hayatını kaybetti. Çifte, Hayvanları Koruma Kanunu’nca işlem yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre vize işlemleri için Edirne’de bulunan Vitaly Krasnolutski ve eşi, iki köpeklerini çalışır durumdaki araçlarında bırakarak Atatürk Bulvarı’ndaki Bulgaristan’ın Edirne Başkonsolosluğu’na gitti.

Bir süre sonra araçtan köpek havlamaları geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi. Polis, araç sahibini bulmaya çalışırken köpeklerden birinin araçta hareketsiz yattığı görüldü.

Bir süre sonra koşarak aracın yanına gelen Vitaly Krasnolutski yanında anahtar olmadığını söyledi. İtfaiye ekiplerince camı kırılan araçtaki köpekler dışarı çıkarıldı.

Baygın vaziyetteki Cane Corso cinsi ‘Elvis’ isimli köpek üzerine su dökülerek uyandırılmaya çalışıldı. Vitaly Krasnolutski de kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı köpeğini kurtarmaya çalıştı.

Olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Esnaf İsmail Hartamacı, köpeklerin sabah saatlerinden beri aracın içinde olduğunu, 11:00 gibi araç sahiplerinin gelip aracı çalıştırıp klimayı açtığını söyledi.