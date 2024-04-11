Apple’daki Kudüs emojisi kızdırdı

Apple, Kudüs (Jerusalem) yazınca çıkan otomatik emoji önerisi nedeniyle antisemitizm ile suçlanıyor.



Apple, mesajlara ‘Kudüs’ yazan iPhone kullanıcılarına otomatik olarak Filistin bayrağı emojisi önerilmesinin ardından eleştirildi.

Yahudi asıllı TV sunucusu Rachel Riley, sosyal medyada ulusal bayrakların diğer başkentler için önerilmediğini belirtti.

Apple, BBC’ye yakın tarihli bir yazılım güncellemesinin ardından gelen değişikliğinin kasıtlı olmadığını, sorunun gelecekteki bir yazılım güncellemesinde çözüleceğini söyledi ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

Riley, X’te (eski Twitter) “İsrail ile ilgili olarak çifte standart göstermek bir tür antisemitizmdir” paylaşımı yaptı ve Apple’dan ne olduğunu açıklamasını istedi.

Apple’a göre sorun, emoji tahmin edici adı verilen bir özellikle ilgili. iPhone’lar, mesajlarda ve diğer uygulamalarda kelime yazıldığında emoji önerebiliyor ve en son iOS güncellemesi ‘yeni emojiler‘ içeriyor.

Kudüs’ün statüsü, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmada en zorlu anlaşmazlıklardan biri.

İsrail, Kudüs’ün tamamını ebedi ve bölünmemiş başkenti olarak görürken, Filistin, şehri gelecekteki özgür devletlerinin başkenti olduğunu iddia ediyor.

Diğer yandan teknoloji şirketleri, ilk defa İsrail ve Filistin arasındaki anlaşmazlığın ortasında kalmıyor. Geçen yıl rakip teknoloji devi Meta, kendilerini Filistinli olarak tanımlayan bazı Instagram kullanıcılarının biyografilerine bir hata sonucu eklenen ‘terörist‘ ifadesi nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.