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Yaramazlara biraz batar!

Antarktika’da buzulların erimesi 100 volkanın patlamasına neden olabilir

ABD’deki Brown Üniversitesi’nden araştırmacılara göre Antarktika’da buzulların erimesi en az 100 volkanın patlamasına neden olabilir.

Fotoğraf: Unsplash

Yeryüzünün en soğuk bölgesi olan Antarktika da iklim krizinden etkilenen bölgeler arasında.


Büyük ölçüde kar, buz ve kayadan oluşan kıtada son yıllarda rekor sıcaklıklar görülüyor. Antarktika Yarımadası’nın küresel ortalamadan beş kat daha hızlı ısındığı tespit edilmişti.

Euronews’ün haberine göre Transantarktika Dağları’nın doğudan batıya böldüğü kıta, Erebus Dağı ve ikonik lav gölü gibi volkanik yanardağlar içeriyor.

Hakemli bilimsel dergi Geochemistry, Geophysics, Geosystems’de yayınlanan yeni araştırmaya göre buz tabakasının erimesinin Antarktika yüzeyinin altındaki 100’den fazla volkanı patlatabileceği belirtildi.

Antarktika’da en az 100 tane daha yanardağ bulunuyor. Bunların bazıları yüzeyin üzerinde bulunurken bazılarıysa buz tabakasının birkaç kilometre altında.

İklim değişikliği buz tabakasının erimesine neden olarak küresel deniz seviyelerini yükseltiyor. Erime ayrıca alttaki kayaların üzerindeki ağırlığı da kaldırıyor.

Araştırmayla erimenin buzul altı püskürmelerinin sayısını ve boyutunu artırabileceği anlaşıldı. Bunun nedeni, buz tabakalarının yok olmasının yüzeyin altındaki magma odalarındaki basıncı azaltması ve sıkıştırılmış magmanın genişlemesine neden olması.

Bu genişleme, magma odası duvarlarındaki basıncı artırıyor ve püskürmelere yol açabilir. Basınç, eriyen buzun bir buzul altı volkanında püskürmenin başlamasını hızlandırabilir.

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