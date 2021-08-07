Diken

Yaramazlara biraz batar!

Antalya’da orman yangınlarıyla ilgili paylaşım yapan 66 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Antalya’da Manavgat ilçesi ile Türkiye’nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili paylaşım yapan 66 kişi savcılığa bildirildi.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığı, iki gün önce sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili ‘Help Turkey’ (Türkiye’ye Yardım Edin) etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil ettiği iddia edilen paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Aynı gün Muğla’nın Marmaris ilçesinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi” demişti.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 28 Temmuz’da Manavgat ilçesinde ve daha sonra Türkiye’nin farklı noktalarında başlayan yangınlarla ilgili ‘provokatif paylaşımlar yapan kişileri tespit etmek amacıyla’ çalışma yürütüldü.

Çalışmada 1742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve 1347 web sitesi incelendi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurumlarını aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret’ suçlarını işledikleri öne sürülen 66 kişinin kimliği belirlendi.

AA’nın aktardığına göre bu kişiler hakkında adli işlem başlatılmak üzere Antalya başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordine kuruldu.

Bunun yanında 17 haber sayfası ve internet sitesinin erişime engellenmesi için sulh ceza hakimliğine bildirim yapıldı.

‘Help Turkey’ paylaşımlarına soruşturma

Twitter’da etiket savaşı: ‘Yardım edin’ diyen milyonlar, ‘İhtiyaç yok’ diyen on binler

SON HABERLER

Prof. Ertuğrul: Aşısızların pandemisini yaşıyoruz

Önlem alınmazsa vaka sayılarında ağustos ayı boyunca sürekli artış eğilimi olacağını söyleyen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Şu anda olan zaten aşısızların ve yeterli aşı olmamış, tek doz olanların pandemisini yaşıyoruz” dedi.

Profesör: Karadeniz’de vakalar 1 Temmuz’a göre dört kat arttı

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, çay ve fındık hasadının da etkisiyle bölgede insan hareketliliğinin arttığını belirterek, “Bölgemizdeki artış 1 Temmuz’a göre yüzde 400’e ulaştı” dedi.