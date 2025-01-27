Anonymous maskeli 'silahlılar' yakalandı

Antalya’da bilgisayar korsanı grubu ‘Anonymous’ maskesi ve oyuncak silahlarla çevredekileri korkutup görüntüleri sosyal medyada paylaşan dört şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Serik ilçesi polisi, Merkez Mahallesi’ndeki salı pazarı civarında dün akşam motosikletle maskeli iki kişinin çevredeki vatandaşlara silah doğrulttuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yüzlerini ‘Anonymous’ maskesiyle gizleyen iki kişinin, ellerindeki silahla vatandaşları korkuttukları anlara ilişkin görüntülerin de sosyal medyadan paylaşıldığı belirlendi.

Polis, silah ve maskeyle motosiklette ilerleyen 18 yaşındaki S.K. ile G.A. ile diğer motosiklette görüntüleri kaydedip paylaşan 17 yaşındaki M.Ç. ile 19 yaşındaki Y.Y.’yi yakaladı.

Silahlarınsa oyuncak olduğu anlaşıldı.

İfadesi alınan dört şüpheli hakkında ‘halkı korku ve paniğe sevk etme’ suçundan adli işlem başlatıldı.