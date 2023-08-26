Annesi tarafından araçta unutulan bebek hayatını kaybetti

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde lisenin önüne park edilen, sıcaklığın 38 dereceyi aştığı sanılan araçta annesi tarafından unutulan 16 aylık bebek yaşamını yitirdi.

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AA’da yer alan habere göre Berkeley County Adli Tabibi Darnell Hartwell, otopsisi henüz tamamlanmamış olmasına karşın annesi tarafından araçta unutulan 16 aylık bebeğin sıcak nedeniyle öldüğünü düşündüğünü bildirdi.

Aracın içindeki sıcaklığın muhtemelen 38 dereceyi aştığını kaydeden Hartwell, bebeğin yaklaşık altı saat sonra yoldan geçen kişi tarafından fark edildiğini belirtti.