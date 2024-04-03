Anne Hathaway ve Cillian Murphy, Versace Icons kampanyasında

Anne Hathaway ve Cillian Murphy, yılın en büyük moda kampanyalarından Versace Icons’da başrolü paylaşıyor.

Versace Icons kampanya görselleri / Versace

3 Nisan Çarşamba günü tasarımcı Donatella Versace, Oscar ödüllü iki yıldızın en son Versace Icons kampanyasının yüzleri olduğunu duyurdu.

Donatella, Instagram’da şunu paylaştı: “Anne Hathaway Versace Icons kampanyasında! Anne ne kadar da yeteneklisin. Senin bir ‘Versace Icons’a evrildiğini görmekten gurur duyuyorum. Koleksiyon, onu taşıdığını gördüğümde hayat buluyor ve sihrin her bakışta kendini gösteriyor. Sen… Çok Versace’sin.”

Donatella, Cillian’ın kampanyaya ait bir fotoğrafını paylaşırken de şunları yazdı: “Cillian Murphy Versace Icons kampanyasında! Cillian’ı çekim setinde gördüğümde içindeki Versace adamını hemen gördüm. Güçlü, doğrudan ve ironik! Cillian günümüzün en iyi oyuncularından biri. Ona çok hayranım ve saygı duyuyorum. Umarım hepiniz kampanyası bizim sevdiğimiz kadar seversiniz.“

Resmi Versace Instagram hesabı ayrıca Cillian’ın fotoğraf çekiminden kamera arkası videosunu da paylaştı.