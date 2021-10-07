Anne-babasını siyanürle öldürmüştü: İstinaf, iyi hal indirimini kaldırdı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, anne ve babasını siyanürlü su içirerek öldürdüğü, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle ceza alan sanığa uygulanan iyi hal indirimin kaldırılmasına hükmederek, sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İzmir’de 14 Mayıs 2019’da, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki kardeşi ise sıvıyı içmeyi reddetmişti. Kalkan’ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki küçük kardeşi de siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, iki kardeş ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılamada Kalkan ‘üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silahla kasten öldürme’ suçundan önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha sonra indirim uygulanarak iki kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silahla öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Daire, yapılan itirazlar ve resen yapılan inceleme neticesinde, ilk derece mahkemesinin Kalkan hakkında verdiği iki kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası kararında yer alan iyi hal indirimlerinin, usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırdı ve yeni hüküm kurdu.

Yeniden yargılama yapan heyetin verdiği kararda, maktullerin ölümlerinin Adli Tıp Kurumu raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleştiğinin kesin olduğu belirtilirken, sanığın savunmalarında, ‘kendisinden başka kimsenin görmediği, kırmızı gözleri olan ve cinsiyeti olmayan bir siluetin’ kendisini cinayete yönlendirdiğini iddia ettiği anımsatıldı.

Adli Tıp Kurumu’nca sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ve kurumca verilen raporlarda ‘kendisini hasta gösterme çabasının belirgin olduğu ve simülatif bir tavır sergilediği’ şeklinde tespitlerin yer aldığına kararda dikkat çekildi.

Bu nedenle sanık için, Türk Ceza Kanunu’nun 62’nci maddesinde belirlenen indirim koşullarının oluşmadığını kaydeden heyet, sanığa, ‘üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.

Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olan kardeşine yönelik eylemine ilişkin de ‘çocuğa ve kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl hapis cezası verilmesine karar veren heyet, bu cezada da aynı gerekçeyle indirim uygulanmasına yer olmadığını belirtti.