Türkiye’de yükselen toplumsal cinsiyet karşıtı (anti-gender) hareketi anlamaya ve analiz etmeye çalışan ‘Anlatı Gücü İttifakı’ sergisi 9 Ocak’ta Barın Han’da açılıyor.

Aralarında Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği (DEMOS), Havle Kadın Derneği, KuirGaming, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) olduğu sivil toplum örgütleri ve hak savunucuları sergi için bir araya geldi.

Küratörlüğünü Onur Karaoğlu ile Alper Turan’ın yaptığı serginin koordinatörlüğünüyse Berfin Atlı üstlendi.

Sergi, toplumsal baskı ve iktidarın sanat ile bedeni nasıl şekillendirdiğini ele alıyor.

Resim, fotoğraf, video, yayın ve yerleştirme gibi farklı sanatsal formların kullanıldığı sergide

Belit Sağ, Cansu Yıldıran, Fatma Belkıs, Furkan Öztekin (Ceyhan Fırat ile), Kiki ggNash, Nejbir Erkol, Üzüm Derin Solak ve Zeyno Pekünlü’nün eserleri yer alıyor.

Ziyaretçiler sergide Marina Papazyan ve Jilet Sebahat’ın yeni metinlerini, Serdar Soydan ve Trans Hafıza Kolektifi’nin arşiv araştırmalarını, Gregg Bordowitz’in mevcut bir işini de görebilecek.

9 Ocak’ta açılacak sergi, 9 Şubat’a kadar Barın Han, İstanbul’da ziyaret edilebilecek.