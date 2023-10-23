Anket: Her 10 İsrailliden altısı Netanyahu’nun istifasını istiyor

İsrail’de düzenlenen bir ankette katılımcıların yüzde 66’sı savaşın ardından başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını istedi.

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İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 75’i 7 Ekim’de Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın başlattığı Aksa Tufanı saldırılarındaki güvenlik açığından Netanyahu’yu sorumlu tutuyor.

Ankete katılanların yüzde 66’sı savaşın ardından Netanyahu’nun istifasını isterken, yüzde 64’ü savaştan sonra İsrail meclisi Knesset’in feshedilmesini ve genel seçimlere gidilmesini talep ediyor.

Önceki seçimde Netanyahu’nun partisi Likud’a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45’i de savaşın hemen ardından seçim düzenlenmesini istiyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, ablukada tutulan Gazze Şeridi’ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında ‘güven krizi’ bulunduğunu yazmıştı.

Haaretz gazetesinde dün çıkan yazıda da Netanyahu’nun 7 Ekim’deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

Ne olmuştu?

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

İsrail, Gazze’ye su, gıda ve yakıt ikmalini keserken bölgenin kezeyinin, hastaneler dahil, tahliye edilmesini istiyor.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 14 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca İsrail’in saldırılarında 23 gazeteci hayatını kaybetmişti.