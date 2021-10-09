Anket: AKP seçmeninin yüzde 72’si din adamlarının siyasete karışmasına karşı

MetroPOLL’ün araştırmasına göre Türkiye’deki seçmenin yüzde 81’i Diyanet’in ve din adamlarının siyasetle uğraşmasını doğru bulmuyor. AKP seçmeninde ise bu oran yüzde 72.

Fotoğraf: AA

MetroPOLL Araştırma, ‘Türkiye’nin Nabzı‘ eylül ayı araştırmasında Diyanet ve siyaset ilişkisini de ele aldı.

Ankete katılan seçmene, “Diyanet ve din adamlarının siyasetle uğraşmalarını doğru bulur musunuz” diye soruldu.

Seçmenin yüzde 80,7’si Diyanet’in ve din adamlarının siyasetle uğraşmalarını doğru bulmadığını, yüzde 15,7’si ise doğru bulduğunu dile getirdi.

Yanıtlar parti bazında incelendiğinde ise AKP seçmeninin yüzde 71,6’sı, MHP seçmeninin ise yüzde 80,8’i din adamları ve Diyanet’in siyasete karışmasını doğru bulmadığını söyledi.

Halkımızın büyük çoğunluğu diyanet ve din adamlarının siyasetle uğraştığını düşünüyor. ⁦@EABekaroglu⁩ pic.twitter.com/no6J8AfWl3 — Ozer Sencar (@ozersencar1) October 8, 2021

Ankete katılanlara “Son yıllarda Diyanet’in ve din adamlarının siyasetle uğraştığını düşünüyor musunuz” diye de soruldu.

Katılımcıların yüzde 69’u bu soruya ‘Evet‘ yanıtını verirken, yüzde 26,8’i ise bu fikre katılmadı.

AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 50’si de Diyanet ve din adamlarının siyasete karıştığını düşündüğünü belirtti.