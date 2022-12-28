Ankaragücü’nden Behzat Ç.’ye tepki: Camiamızdan özür dileyin

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, ‘Behzat Ç. Çekiç ve Gül’de yayımlanan bir sahnede uyuşturucu satıcısı karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki göstererek, özür beklediklerini açıkladı.

Erdal Beşikçioğlu’nun başrollerini paylaştığı fenomen dizi ankara polisiyesi ‘Behzat Ç. Çekiç ve Gül’de geçen bir sahne tartışma yarattı.

MKE Ankaragücü, dizide uyuşturucu satıcısı bir karakterin Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesine tepki göstererek, özür beklediklerini açıkladı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Dijital bir platformda yayınlanan Behzat Ç. dizisinde bir uyuşturucu satıcısının MKE Ankaragücü taraftarı olarak gösterilmesini üzülerek takip ettik. 112 yıllık bir tarihe sahip; Milli Mücadele döneminin kahramanları İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan bir kulübün armasının bu şekilde kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Ankara’da çekimleri yapılan bir dizinin, Ankara’nın en önemli değerlerinden birine yaptığı bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz. Behzat Ç. dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan; camiamızdan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmesini ivedilikle bekliyoruz. Konunun mutlaka takipçisi olacağız.”