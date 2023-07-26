Ankara’daki korkutan patlamanın TIR kazasından kaynaklandığı açıklandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen patlamanın, kaza yapan bir TIR’dan kaynaklandığı öğrenildi.

Görsel: Twitter

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir noktadan alevler yükseldiğini gösteren videolar sosyal medyada gündem oldu.

Patlamayla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, şunları kaydetti:

“Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur.”

Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur. — Alper TANRISEVER (@alpertanrisever) July 26, 2023

Tanrısever, müdahalenin ardından yangının söndürüldüğünü belirtti.