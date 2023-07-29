Ankara’da iş yerlerine ‘çöken’ suç örgütü çökertildi

Ankara’da düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği gerekçesiyle gözaltına alınan sekiz şüpheliden üçü tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine ‘ortaklık’ adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.

Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde sekiz şüpheliye yönelik sekiz ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyonda sekiz kişi gözaltına alındı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden üçü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, biriyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.