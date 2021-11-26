Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da asayiş uygulaması: 1629 kişi yakalandı, 253’ü tutuklandı

Ankara’da asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 1629 kişi yakalandı.

AA’nın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasından aktardığına göre Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde 4-18 Kasım’da asayiş uygulamaları yapıldı.


Uygulamalarda, şüpheli görülen 533 bin 935 kişi kimlik sorgulamasından geçirildi. Çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 1629 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 253’ü tutuklandı.

Kontrol edilen 296 bin 66 otomobilden 30’unun çalıntı olduğu belirlendi.

Ayrıca 58 motosiklet ve 42 modifiyeli araçla ilgili Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık, 2 bin 406 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari işlem yapıldı.

Üst aramalarında ve araçlarda 704 bandrolsüz sigara, 32 kurusıkı tabanca, 61 ruhsatsız tabanca, farklı çapta 561 fişek, 24 belgesiz av tüfeği ile 27 kesici ve delici alet ele geçirildi.

Başkentte asayiş uygulaması: Her beş kişiden biri tutuklandı

SON HABERLER

Ekonomist Kerim Rota: Tarih ‘Erdoğan krizi’ diye yazacak

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, son dönemde ekonomide yaşananları “Erdoğan krizi” diye nitelendirerek, “Bu aslında bir el yapımı kriz. Hükümetin kendi faiz takıntılarından ortaya çıkmış bir kriz” dedi.

Sokaktan yükselen sesler: Sorun tek adam yönetimi… Geçinmek sihirbazlık oldu

Siyasetin gündemi dolarla ısındı. Peki ya asgari ücret 2 bin 825 lirayken o parayı ve ona yakınını kazanan 10 milyonu aşkın kişinin olduğu memlekette halk nasıl geçiniyor? Tenceler nasıl kaynıyor, kiralar nasıl ödeniyor? Emekçi, öğrenci, emekli olup biten hakkında ne düşünüyor? Bu soruların yanıtını öğrenmek için sokağa çıkıp, kurdaki artış, genel olarak hayat pahalılığı, CHP liderinin meydana inme çağrısı, eylemlerle ilgili ne düşündüklerini sordum.

Bu hafta üç yerli 11 yeni film vizyonda

Türkiye’deki sinema salonlarında bu hafta 11 yeni film izleyici ile buluşacak. Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany’nin başrollerinde oynadığı ‘İnitikam Vakti’ ile Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek’in başrollerinde olduğu ‘Gucci Ailesi’ haftanın dikkat çeken yapımları.