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Yaramazlara biraz batar!

‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar, ‘Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi hedef alan paylaşımlar’ gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.


Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan’ın tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çektiği videolarla gündeme gelen ve Erdoğan cezaevinde olduğu süreçte korumalık yapan Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ adına açılan bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.

Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

Bunun üzerine 13 kişi gözaltına alınmıştı. Biri tutuklanmış, 12’si serbest bırakılmıştı.

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