‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının kullanıcısı tutuklandı

Dark Triad kişilik özelliklerine sahip kişilerin, güç ve liderlik arzuları o kadar kuvvetlidir ki, sınır tanımazlar; çünkü onlara ‘dur’ diyecek bir vicdan ve empati barındırmazlar. Kolay yükselip zirveyi görmeleri oldukça olağandır. Dolayısıyla, şirketlerde üst düzey yöneticiler, politikacılar ve onların yakın çemberinde olan insanlarda görülme olasılığı yüksektir.