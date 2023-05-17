Muharrem İnce savcıları göreve çağırmıştı: ‘Ankara Kuşu’ gözaltına alındı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘Ankara Kuşu’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

Fotoğraf: Ankara Emniyet Müdürlüğü.

AA’nın haberine göre İnce’nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, ‘Ankara Kuşu’ adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

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Yaşar’ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.

Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

İnce bunun üzerine savcıları göreve çağırmıştı. Bunun üzerine 13 kişi gözaltına alınmıştı. Biri tutuklanmış ve 12’si serbest bırakılmıştı.