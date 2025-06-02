Ankara dahil yedi ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil yedi il için sarı kodlu uyarı verdi.

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Sarı kodla uyarılan iller şunlar:

Ankara

Çankırı

Çorum

Kırşehir

Nevşehir

Yozgat

Kırıkkale

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.