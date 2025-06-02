Ankara dahil yedi ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil yedi il için sarı kodlu uyarı verdi.
Sarı kodla uyarılan iller şunlar:
- Ankara
- Çankırı
- Çorum
- Kırşehir
- Nevşehir
- Yozgat
- Kırıkkale
Ankara Valiliği, kentin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.
Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 2, 2025
Ankara’nın Kuzey ve Doğusunda
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat❗️
Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/lV4eZ7EoIU