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Yaramazlara biraz batar!

Ankara dahil yedi ile sarı kodlu sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara dahil yedi il için sarı kodlu uyarı verdi.

Fotoğraf: Canva

Sarı kodla uyarılan iller şunlar:


  • Ankara
  • Çankırı
  • Çorum
  • Kırşehir
  • Nevşehir
  • Yozgat
  • Kırıkkale

Ankara Valiliği, kentin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.

18 il için kuvvetli sağanak uyarısı

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