Angelina Jolie, mülteci kampını vuran İsrail’e çattı

Birleşmiş Milletler’in (BM) eski iyi niyet elçilerinden Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Gazze’deki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırı üzerine İsrail’e karşı sesini yükseltti.

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Jolie, İsrail’in Gazze’de sivillere yönelik saldırılarının ardından yardım ağrısı yapmıştı: “İsrail’de yaşananlar bir terör eylemidir. Ancak bu, Gazze’de gidecek hiçbir yeri olmayan, yiyecek ve suya erişimi olmayan, tahliye imkanı olmayan ve hatta sığınmak için sınırı geçme gibi temel bir insan hakkı olmayan sivil halkın bombalanması sırasında kaybedilen masum hayatları haklı gösteremez.”

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi’nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

Bu saldırıyla Jolie’nin eleştiri dozu da yükseldi. Ünlü sanatçı, kişisel Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, “Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır” derken, İsrail’le işbirliği içindeki ülkeleri de hedef aldı: ”Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor.”

Taraflara ateşkes çağrısını yineleyen Jolie, “İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır” dedi.