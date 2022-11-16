Andy Warhol’un pop-art eserlerindeki Gullwing Mercedes açık artırmaya çıkıyor

Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing‘ (martı kanadı) Warhol’un ‘Arabalar’ serisinde yer almıştı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Sanat Galerisi sahibi Hans Meyer, ilk otomobil patentini 1886 yılında alan Mercedes-Benz otomobillerinin 100’üncü yılına özel bir iş yapmak istedi. Arkadaşı Andy Warhol’a 1955’te üretilen 300-SL Gullwing’in fotoğrafını gösterdi ve resmini yapıp yapamayacağını sordu.

Warhol otomobilin fotoğrafının fotoğrafını çekti ve iki pop art eserine dönüştürdü.

Mercedes-Benz 300-SL Gullwing’in yenilenmesi için 4500 saat çalışıldı

Mercedes-Benz araçlarının yüksek performanslı versiyonlarını üreten ve klasik modellerini restore eden Brabus adlı şirket, yaklaşık üç yıl önce otomobili satın aldı, 4 bin 500 saatlik bir restorasyon sürecinden geçirdi.

Otomobil şimdi Sotheby’s New York’ta düzenlenecek kapalı bir müzayedeyle satılacak. Araca 1.5 milyon ile 3 milyon dolar arasında değer biçiliyor.

Bu arada Andy Warhol 1987 yılında ölene kadar ‘Arabalar’ serisi üzerinde çalışmaya devam etti, 36 serigrafi baskıyı ve çeşitli araçların 13 çizimini yaptı.